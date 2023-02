Netflix da marcha atrás a polémica acción de bloquear cuentas a usuarios que las compartan, ¿aplica en Guatemala?

El anuncio lo hizo apenas el 1 de febrero pasado. Netflix buscaba combatir la opción de que varios usuarios compartieran la misma cuenta desde distintos puntos. Sin embargo, la medida no fue bien vista a nivel mundial. Aunque el plan piloto inició en Centroamérica, esta modalidad incrementó el descontento con la aplicación.

“Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal”, dijo la plataforma de streaming el pasado 1 de febrero.

Pero si la intención de un usuario era compartir su cuenta con alguien que viviera fuera de su casa, Netflix proponía la opción de crear “miembros extra a cambio de un pago adicional, una cantidad inferior al de su plan básico”.

Netflix, además, advirtió que un dispositivo podía ser bloqueado cuando alguien iniciara en él sesión fuera de la ubicación principal o si se accedía repetidamente a la cuenta desde otra ubicación.

¿Dan marcha atrás?

Cuando Netflix hizo el anuncio se podía encontrar información en la página web oficial, pero esta desapareció recientemente y desde la plataforma explican que se trataba de un error, ya que el artículo publicado en la sección de soporte solo estaba destinado a determinados países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, pero acabó mostrándose a nivel mundial.

Además, informaron que antes de llevar a cabo “un movimiento tan importante”, lo primero sería comunicarlo a todos sus suscriptores a nivel mundial y el mensaje desapareció de todos los países, incluyendo Guatemala, donde tampoco se estaría aplicando la medida corporativa.

Por ahora es una falsa alarma a la disposición de conectarse cada 31 días a la misma red, aunque es cierto que Netflix mantiene activo su intento de evitar que los usuarios compartan cuentas.

Se dice que la plataforma de streaming podría incrementar el uso de “códigos de verificación” para poner fin a la práctica de compartir la cuenta con diferentes usuarios.