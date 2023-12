Netflix publica datos de audiencia de todo su catálogo y estas son las series y películas más vistas del 2023

La serie que lidera la lista del informe es ‘The Night Agent”, protagonizada por Peter Sutherland y Rose Larkin, con 812 millones de horas de audiencia; seguida de la segunda temporada de ‘Ginny & Georgia’, con 661 millones de horas; mientras que la serie surcoreana ‘The Glory’ ocupa el tercer puesto, con 622 millones de horas vistas.

En español, el título más visto es la tercera temporada de ‘La reina del sur’, serie producida por Telemundo, que con 429 millones de horas acumuladas se sitúa en el número siete del listado global de Netflix.

Le siguen el drama colombiano ‘Perfil falso’, con 206 millones de horas de audiencia, y la también serie colombiana ‘Pálpito’, con 174 millones de horas vistas por la audiencia a nivel internacional.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, explicó en una llamada con la prensa en la que estuvo presente Efe, que el documento busca continuar con el proceso de transparencia que la empresa ha llevado a cabo en los últimos años para mostrar información útil para los creadores y disipar el ambiente de desconfianza a los productores y creativos en torno al éxito de las producciones.

Love our Top 10 Lists but want to dig deeper?

Starting today, Netflix will release a twice yearly engagement report showing hours viewed for our original and licensed titles in the previous six months.

The first list is here and covers Jan to June ‘23: https://t.co/3VIBUwyxpI

— Netflix (@netflix) December 12, 2023