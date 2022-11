“Ni me acuerdo, sólo sé que desperté y estaba tirado en mi patio”: Andrés García cuenta cómo fue la sobredosis que lo llevó al hospital

Portillo dijo que Andrés García sigue con complicaciones después de que fue diagnosticado con neumonía, padecimiento que se une a la lista de enfermedades que sufre desde hace varios años, como cirrosis.

Además, Portillo reveló que un examen toxicológico realizado a su esposo salió positivo de una sobredosis de cocaína en su organismo, dijo que conoce quién es la persona que le ha estado llevando droga al actor, pero prefirió no revelar su nombre y enfocarse en la salud del artista.

Las revelaciones de Andrés García

Luego del episodio de sobredosis, Andrés García dio una entrevista para el programa de farándula Ventaneando y dijo que ya se encuentra mejor.

Lea más: ¿Lo hacen para enojar a Shakira? Revelan la fecha de la supuesta boda entre Piqué y Clara Chía Martí

“Yo ni me acuerdo, sólo sé que de repente me desperté y estaba tirado en mi patio de mi casa en la playa, eso es lo que recuerdo”, dijo el actor de 81 años.

Durante la videollamada, el artista contó que ha tenido complicaciones en su garganta luego del cuadro de neumonía que presentó anteriormente y que no se siente cómo al escuchar su voz.

“La voz se me echó a perder por tomar agua fría… Me dio una neumonía y entonces … hacemos lo que se pueda”, dijo García quien agregó que le molesta no poder hablar de forma clara.

Lea también: Helena Bonham: las palabras que usó para defender a Johnny Depp y la crítica que lanzó a Amber Heard