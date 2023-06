Ni Piqué ni Lewis Hamilton: Shakira revela quién es “el hombre de su vida”

Con el paso de los meses, Shakira ha ido revelando información inédita sobre su separación con Piqué, como la infidelidad con Clara Chía Martí y la forma en la que este engaño cambió su vida.

En esta oportunidad, la intérprete colombiana habló nuevamente sobre su ruptura amorosa en una entrevista con la revista People en Español.

Durante esta charla, Shakira aseguró que se enteró de la infidelidad de Piqué mientras estaba atravesando una de las etapas más complicadas de su vida a raíz de los problemas de salud de su padre, William Mebarak.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, aseguró.

Además, reveló el amor profundo que tiene por su padre y lo calificó como “el hombre de su vida”, por encima de sus pasados compañeros sentimentales.

“Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, concluyó Shakira.

Los otros “amores” de Shakira

A lo largo de los años, Shakira ha estado relacionada sentimentalmente con varias celebridades como Antonio de la Rúa, Gerard Piqué e incluso Lewis Hamilton.

En 2000, Shakira inició una relación sentimental con Antonio de la Rúa, hijo del entonces Presidente de Argentina Fernando de la Rúa; sin embargo, 10 años después este noviazgo llegó a su fin.

Luego del Mundial de Sudáfrica 2010, la cantante colombiana comenzó un amorío con Gerard Piqué, con quien estuvo más de 12 años y tuvo dos hijos antes de su polémica separación a mediados de 2022.

Finalmente, Shakira fue relacionada sentimentalmente con Lewis Hamilton tras recuperar su soltería, ya que ambos han sido vistos cenando en ciudades románicas como Barcelona y Miami.