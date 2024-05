La banda de thrash liderada por Dave Mustaine, Megadeth, cerró la noche del 30 de abril en El Salvador la fase latinoamericana de su gira mundial Crush The World Tour.

Mustaine recordó la última vez que Megadeth visitó el país centroamericano, cuando la lluvia impidió que se desarrollara el show.

"Ni un volcán podrá impedirlo esta vez", aseguró el músico de 62 años, en tono de broma.

El motivo de la gira de Megadeth fue la presentación de su décimo sexto álbum de estudio, The Sick, the Dying… and the Dead! del cual la banda interpretó dos temas: We will back y el que le da el nombre a la producción.

Luego de varios conciertos en ciudades del continente, la mayoría de los fanáticos no esperaban mayores sorpresas en cuanto al setlist, debido a que la banda acostumbró a incluir una base de canciones y pocas variantes.

Dave Mustaine derrochó energía en el complejo deportivo Cuscatlán, El Salvador. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sin embargo, Mustaine anunció que, durante la velada en El Salvador, la banda haría una excepción para que el show fuera diferente. Fue así como Megadeth incluyó Rattlehead, canción que no tocaban en directo desde 2018.

Megadeth cumplió en El Salvador con un concierto que formó parte de la gira mundial "Crush The World Tour". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El resto de la noche estuvo plagada de los éxitos que la banda ha cosechado a lo largo de 40 años de trayectoria. Angry Again, Trust, A Tout le Monde, Symphony of Destruction, Hangar 18 y Holy Wars fueron el plato fuerte de la presentación, ante sus fanáticos centroamericanos.

Teemu Mäntysaari ejecutó riffs y solos de guitarra vertiginosos. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Mustaine estuvo acompañado por una alineación de músicos que se definió recientemente. Teemu Mäntysaari, en la guitarra, sustituyó a Kiko Loureiro en 2023, quien se marchó porque quería pasar más tiempo con su familia.

El desempeño de Mäntysaari en el escenario respondió a las necesidades de Mustaine de interpretar las canciones lo más parecido a como fueron grabadas originalmente.

James LoMenzo derrochó energía en el escenario. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La estructura rítmica del grupo está integrada por James LoMenzo en el bajo y Dirk Verbeuren en la batería.

LoMenzo, un veterano músico ya conocido por los admiradores de Megadeth, regresó al grupo en 2021 para sustituir al clásico David Ellefson, quien fue expulsado por una polémica que se hizo viral.

LoMenzo logró conectarse con el público y mantuvo el groove junto a Verbeuren para que Mustaine y Mäntysaari pudieran ejecutar sus riffs y solos de guitarra vertiginosos.

Dirk Verbeuren fue ovacionado durante la velada musical en El Salvador. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Aparte, la ejecución de Verbeuren fue un agasajo auditivo, pues durante los pocos años que lleva en el grupo se ha apoderado del tempo de las canciones y les ha agregado matices que dejan claro su nivel de baterista.

Megadeth cerró en El Salvador la fase latinoamericana de su gira mundial "Crush The World Tour". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

La calidad del sonido permitió que los espectadores pudieran disfrutar de una velada de metal de clase mundial, algo que ya es común en El Salvador.