La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias fue el recinto que eligió el artista estadounidense Nick Carter para cantar en el país.

Conocido por su participación en el grupo pop Backstreet Boys, Carter ofreció una velada musical en Guatemala la cual formó parte de su gira Who I Am Tour 2024.

Larger Than Life fue el tema con el que Carter comenzó su presentación en el país y recordó los éxitos con los que el grupo alcanzó la popularidad mundial en la década de 1990.

El artista estadounidense se cambió de vestuario en distintas ocasiones durante la velada e interpretó temas de su etapa solista y éxitos de los Backstreet Boys.

Shape of my heart, I Need You Tonight y Quit Playing Games (With My Heart), fueron algunas de las canciones que Carter interpretó en el país y con las que deleitó a los asistentes.

Nick Carter cantó para los guatemaltecos en el Teatro Nacional e interpretó éxitos de los Backstreet Boys. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante el espectáculo, el artista estadounidense recordó la melancolía del grupo y revivió los recuerdos de varios asistentes quienes corearon los temas.

El artista estadounidense Nick Carter ofreció una velada musical en Guatemala el sábado 16 de marzo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Muchas gracias, Guatemala. Los amo”, dijo Carter e interpretó I Want It That Way. El concierto lo concluyó con el éxito Everybody (Backstreet's Back).