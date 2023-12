Nick Carter, de los Backstreet Boys, sufre la muerte inesperada de otra de sus hermanas

Aunque aún se desconocen las causas concretas de su fallecimiento, preliminarmente se conoció que un ataque al corazón le arrebató la vida a “BJ”, quien al igual que Aaron tuvieron problemas con la justicia estadounidense por diversas razones.

Es la tercera de los hermanos Carter que fallece en solo diez años, siendo Leslie la primera en 2012 y luego Aaron en 2022.

Bobbie deja en la orfandad a una niña de solo 8 años, ya que su esposo también perdió la vida recientemente.

Bobbie Jean Carter — the sister of Nick and Aaron Carter — has passed away at the age of 41. 💔

— TMZ (@TMZ) December 24, 2023