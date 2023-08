“No encontramos ningún medicamento que funcione”: Así es el preocupante estado de salud de Céline Dion

El pasado 4 de agosto del presente año, la hermana de Céline Dion reveló a Le Journal de Montreal que la famosa y sus seres queridos se encuentra en momentos de incertidumbre debido a la falta de opciones para mejorar su estado.

“No encontramos ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante”, habría dicho al medio de comunicación canadiense.

La hermana de la famosa insistió en que la intérprete de My Heart Will Go On se muestra esperanzada, a pesar de no tener una respuesta clara sobre cómo solventar su cuadro.

“Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida”, dijo la hermana de Celine Dion.

Asimismo, aseguró que de momento la cantante se encuentra a la espera de una alternativa médica. Mientras permanece optimista: “Está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible”.

Cabe recordar que debido al padecimiento que la cantante enfrenta, en diciembre de 2022 habría anunciado el aplazamiento de varios de sus conciertos que tenía programados en Europa entre febrero y julio del 2023.

En un comunicado que dio a conocer junto a la cancelación de su gira, Céline Dion también expresó que se trataba de un hecho complejo: “Me esfuerzo mucho por recuperar mis fuerzas, pero las giras pueden ser muy difíciles (…) Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenarios”, dijo.

Así como para el resto de seguidores de la cantante en el mundo, para la familia de Céline Dion ha sido complejo lidiar con una enfermedad atípica. Según contó su hermana a Le Journal de Montreal, para ella también resultó siendo un golpe inesperado.

“Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora”, dijo.