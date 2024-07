Ingrid Andress se presentó este lunes 15 de julio en el Home Run Derby de la Major League Baseball (MLB) realizado en Arlington, Texas.

La cantante de 32 años fue la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos minutos antes de que comenzara la competencia de bateo que juntó a algunos de los mejores peloteros de la liga.

Pero lo que parecía ser una velada inolvidable en la vida de Ingrid Andress terminó siendo la noche más vergonzosa y polémica de su carrera musical.

Andress, quien ha sido nominada en cuatro ocasiones en los premios Grammy, desafinó un sinfín de ocasiones mientras entonaba el himno y causó abucheos entre las personas presentes por su pésimo desempeño.

La “bochornosa” presentación de Ingrid Andress, como fue catalogada por la prensa estadounidense, generó un mar de críticas y burlas en redes sociales, a tal punto que la cantante tuvo que salir a dar su versión de los hechos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de We're Not Friends habló sobre su desempeño al entonar el himno de EE.UU. y aseguró haber estado borracha durante su presentación.

Singer Ingrid Andress apologizes after her performance of the US National Anthem at the MLB Home Run Derby, revealing she was drunk and will be going to rehab pic.twitter.com/opknFxLhj4