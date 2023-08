“No es justo”: mesero que criticó a Ángela Aguilar y su familia por “ser tacaños” asegura que fue despedido

La controversial actitud de Ángela Aguilar y su familia fue grabada por el mismo usuario que los atendió, quien a través de su cuenta de TikTok se hizo viral y generó un sinfín de críticas en contra de esta baja propina.

Sin embargo, tras varios días de ausencia en redes sociales, el mesero, identificado en TikTok con el usuario @mayasvlogs502, reapareció para denunciar que fue despedido del restaurante donde trabajaba.

“No quería hablar de esto, hace unos días subí el video, yo no dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, entonces comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad”, mencionó.

Además, explicó que no le parece correcto perder su trabajo por el hecho de denunciar las acciones de una familia tan conocida como la Aguilar y por hablar con la verdad.

“Si hubiera echado mentira tuvieran razón, pero no es mentira. Tengo el video original, tengo las fotos del recibo de cuánto dejaron de propina que fueron US$20, entonces me despidieron solo por eso”, detalló.

El mesero también pidió a sus seguidores que lo ayudaran a difundir su denuncia ya que, supuestamente, la familia de Ángela Aguilar fue la responsable de su despido.

“No es justo, quiero que me ayuden a compartir en redes porque no es justo que te corran que es algo que es verdad. No creo que sea malo decir la verdad, el video está aquí. Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el manager se quejaron, de que los difamé”, explicó.

“Si fuera difamar es cuando tú inventas algo, pero yo nunca hablé nada malo de esa persona, solo dije lo que era cierto, que dejaron esa cantidad. Exijo justicia, porque por un famoso te despiden donde ya llevamos muchos años trabajando, no se justifica, sólo porque esa persona quiere quedar bien con esa otra persona”, concluyó.