“No es suficiente mamá para ellos”: las preocupantes predicciones que Mhoni Vidente hizo sobre Shakira y sus hijos

Sin embargo, la aparición de los dos menores en este video musical también generó polémica en redes sociales y causó molestia en Gerard Piqué, padre de los pequeños.

Piqué habría estallado debido a que Shakira no le pidió permiso para que Milan y Sasha pudieran participar en este proyecto musical.

Además, la molestia del ex futbolista del FC Barcelona fue “muy grande”, ya que la ex pareja había acordado respetar la intimidad de sus hijos durante su acuerdo de separación, el cual Shakira no respetó.

Debido a la polémica generada por el video de Acróstico, varias celebridades y expertos del mundo del entretenimiento han dado su opinión sobre la molestia de Piqué y los problemas que esta situación le podría causar a Shakira.

Una de ellas fue Mhoni Vidente, famosa médium cubana que pronosticó un futuro poco tranquilo para Shakira y sus dos hijos.

Por medio del programa El Heraldo Televisión, Mhoni Vidente aseguró que Gerard Piqué está listo para demandar a Shakira por su presunta violación a los términos acordados durante su separación.

“Se vienen cuestiones legales, las peores habidas. Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos”, indicó.

De igual manera, la pitonisa mencionó que Piqué y su círculo cercano buscarán quitarle la custodia a Shakira al argumentar que no tiene tiempo suficiente para cuidarlos a raíz de su carrera artística.

“Dicen que ella quiere empezar una gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, concluyó Mhoni Vidente.