“No estoy seguro si quiero conocer a este personaje”: La reacción de Brad Pitt tras enterarse que en Perú alguien se hace llamar Brad Pizza

Pitt durante la entrevista dio a conocer detalles de la película, su carrera actoral y reveló datos del rodaje con los presentadores Jely Reátegui y Eduardo ‘Chino’ Pinto, quienes le preguntaron su opinión respecto a Brad Pizza, sobrenombre del empresario Mauricio Diez Canseco.

Aunque el estadounidense no tenía mucho conocimiento de lo que le estaban preguntando, dio a conocer su opinión.

¿Qué dijo el actor sobre Brad Pizza?

En una entrevista en 2019 la actriz peruana y el presentador conocido como Chino Pinto fueron invitados a la alfombra roja de la película Había una vez en Hollywood. Como parte de lo que habían pactado recibirán una clase magistral con Quentin Tarantino, pero para su sorpresa también conversarían con Brad Pitt.

Como parte de la entrevista, una de las preguntas que más sorprendieron al actor fue la de: ¿Qué pensaba respecto a Brad Pizza? y poder emitir una opinión respecto al empresario peruano.

“Tenemos una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué piensas de Brad Pizza?”, preguntó Reátegui.

Entre risas Brad Pitt respondió. “No estoy seguro si quiero conocer a este personaje”.

El actor con intriga de lo que los presentadores de El Show de Larry le estaban diciendo, resolvió algunas preguntas de lo que consideraba importante: “Eso suena dudoso, pero voy a darle con todo. Lo mejor para ti. Puede hacer pizzas, ¿hace pizzas? ¿Qué tal son las pizzas?”, consultó el productor de cine.

La actriz y el Chino Pinto aseguraron que el empresario hacía muchas pizzas, pero le indicaron que no le podían decir la calidad de estas.

Ante la respuesta él les aseguró que es muy exigente con las pizzas. “Bueno ahí si tengo un problema, por que yo quiero una buena pizza, una muy buena pizza”.

Quién es Brad Pizza

El empresario Mauricio Diez Canseco durante una entrevista en el programa de Magaly Medina, presentadora peruana, reveló cómo fue que surgió su apodo.

La presentadora contó que el apoyo de Brad Pizza surgió por debido a que el empresario se creía todo un galán como Brad Pitt “No se si algunos se acuerdan, Brad Pitt es un actor que todos conocemos pero acá teníamos su versión local, porque él se alucina el galán de los galanes. Así que le pusimos “Brad Pizza”, porque era dueño de varias pizzerías“, afirmó Magaly.

Cadena de restaurantes Rústica

Mauricio Diez Canseco inició su negocio con un restaurante llamado Pastipizza, que le dio experiencia para poder abrir una cadena de restaurantes conocida como Rústica.

En el programa de Empresarios Líderes, comentó: “El primero de ellos fue en Jesús María. Ahí empecé. Yo trabajaba como gerente en un banco. Y, para el negocio, me quitaba la corbata, me ponía un jean, compraba un kilo de harina y hacía la masa. Por eso ahora me dicen el pizzero.

Luego de contar con 20 locales el negocio no prosperó y tuvo que cerrarlo, pero con una visión de apostar por su nuevo concepto con el nombre de Rústica.

“Se fortaleció el negocio de la comida porque lanzamos las 5P: las pizzas, las pastas, las parrillas, los pollos a la brasa y los piqueos”, detalló Diez Canseco.

En los restaurantes el éxito que obtuvo le permitió diversificar e implementar una bar, discotecas y karaoke, un concepto que tiene en las más de 50 sedes.