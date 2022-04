“No hablaré de eso hasta que me paguen”: las condiciones de Chris Rock para hablar sobre la bofetada de Will Smith

Durante un show en vivo el pasado viernes, el comediante aseguró que no hablará sobre el golpe que recibió de Will Smith tras hacer una broma sobre Jada Pinkett Smith , esposa del actor, durante los Premios de la Academia hasta ser compensado económicamente.

A dos semanas del incidente en la gala de los Premios Óscar 2022 , Chris Rock volvió a dar de qué hablar luego de establecer que no dirá nada de lo ocurrido hasta que reciba dinero.

“Estoy bien, tengo un espectáculo completo y no hablaré de eso hasta que me paguen. La vida es buena. Recuperé mi audición”, indicó entre risas Chris Rock.

Según información de The Desert Sun, estas declaraciones revelaron el supuesto interés para que alguien le pague por obtener una exclusiva sobre el polémico bofetón que recibió Chris Rock.

Tras estas palabras, existe la posibilidad de que el comediante y sus agentes hayan sido contactados por varias empresas para obtener la exclusiva sobre el golpe que paralizó por unos segundos a Hollywood, aunque hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.

Sin embargo, las declaraciones de Chris Rock también dieron inicio al rumor de que el comediante podría interponer una demanda en contra de Will Smith, y el dinero del que habla es la suma que debería de pagar el actor de King Richard tras su agresión.

Otra opción que se ha manejado es que todo se trate de una simple broma, ya que Chris Rock lo dijo en pleno show y en un tomo cómico.

Durante su más reciente presentación en vivo, Rock no habló sobre su incidente con Will Smith, pero arremetió en contra de otras celebridades como Hillary Clinton, las Kardashian y Meghan Markle, como parte de su show de comedia.

Ante esa situación, todo parece indicar que Chris Rock no se ha visto afectado tras ser agredido por Will Smith durante los Óscar, ya que continúa su gira por Estados Unidos, la cual aumentó de manera significativa sus ventas tras este incidente.