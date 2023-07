“No hagas que sea otro verano cruel”: El mensaje que Justin Trudeau le envió a Taylor Swift para que llegue a cantar a Canadá

La gira Eras tendrá 14 nuevos conciertos en Europa entre julio y agosto. Además, Swift realizará al menos otros 14 conciertos en Estados Unidos. Eras también tiene programados espectáculos en México, Asia y Australia en 2024, pero de momento Canadá está fuera de su programación.

Trudeau no es el único político canadiense “preocupado” por la falta de conciertos de Swift en el país.

It’s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don’t make it another cruel summer. We hope to see you soon.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 6, 2023