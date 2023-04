“No hay dolor más grande que enterrar a un hijo”: las primeras declaraciones de Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa

Sin embargo, tras casi 48 horas encerrada en su domicilio, la actriz de 63 años decidió hablar con la prensa y expresar sus sentimientos ante esta sensible pérdida.

Afuera de su casa ubicada al sur de la Ciudad de México, Maribel Guardia hizo frente a las cámaras y, en compañía de su nuera Imelda Garza, expresó el dolor que siente por la muerte de su único hijo, Julián Figueroa.

“Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián y realmente el día de ayer fue muy importante para nosotras, para nosotros vivir este duelo”, explicó.

Asimismo, Maribel Guardia habló sobre el proceso de duelo que actualmente está atravesando y envió un emotivo mensaje dedicado a la memoria de su hijo.

“Dios me bendijo con un hijo, Dios me lo quitó. Que vuele alto. Algún día nos volveremos a encontrar. Yo espero que ahora esté con su papá”, comentó la actriz nacida en Costa Rica.

Finalmente, Maribel Guardia dirigió unas palabras para todas las madres y padres alrededor del mundo y les aconsejó aprovechar cada segundo que tengan junto a sus hijos.

“Les pido a todos los que me están viendo que vean a sus hijos crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, concluyó en llanto.