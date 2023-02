“No lastimaría a nadie”: estas son las cartas que escribió la familia de Pablo Lyle antes de que fuera condenado por homicidio involuntario

El caso de Pablo Lyle fue bastante viral en los medios, no solo por la gravedad del hecho que cometió sino por la popularidad del actor, que había sido reconocido por aparecer en la película de “Mirreyes vs Godínez”.

Recientemente se conoció, mediante el programa de farándula Ventaneando las cartas que la familia de Lyle le había entregado a las autoridades de Miami, mientras el actor aún continuaba en el juicio.

Una de las cartas expuestas por el programa fue la de Mauro Lyle, hijo del actor, y escribió que su papá “nunca lastimaría a nadie” además de considerarlo alguien “divertido y cariñoso“.

“Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo tuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito. Mi padre es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente”, dice la carta del hijo del actor.

Jueza en caso de Pablo Lyle recibió varias cartas en apoyo al actor.

Otra de las cartas mostrada fue la de su hija Aranza, de 12 años, y aseguró que su padre “no debería estar en la cárcel” y que ella le gustaría ser igual de valiente que su papá.

“Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”, afirma la carta.

Finalmente, la última carta presentada en Ventaneando fue la de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, quien escribió que espera poder reencontrarse con su esposo pronto.

“No me queda duda que cuando esté aquí será ejemplo de nuestra comunidad, como ese papá que ha caminado con conciencia, humildad y gratitud durante estos años, y ruego a Dios que mis hijos puedan tenerlo a su lado pronto”, escribió Araujo en la carta.