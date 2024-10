“No le podían bajar la fiebre”: Pepe Aguilar da detalles del estado de salud de Christian Nodal

Después de haber ingresado de emergencia a un hospital el pasado martes 1 de octubre, Christian Nodal fue dado de alta, por lo que pudo ir a su casa con Ángela Aguilar, su esposa.

Según medios internacionales, Nodal sufrió un episodio de deshidratación debido a la carga laboral. El cantante mexicano no ha dejado de trabajar, solamente tomó unos días de descanso para disfrutar de su luna de miel con Ángela Aguilar.

Muchos internautas comentaron en redes sociales que el suegro de Nodal, Pepe Aguilar, habría provocado de manera indirecta su hospitalización, y lo vinculan con su última canción titulada Cuídamela bien.

“No le podían bajar la fiebre. Yo creo que esta sobre trabajado”, declaró Pepe en entrevista para Despierta América.

Acerca de la canción Cuídamela bien, el patriarca de la familia Aguilar confirmó que su hija y yerno, escucharon su nuevo tema antes de que saliera al mercado y lo aprobaron.

“Llegué con Christian y le dije: ‘Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’ y me dijo: "¿De qué me está hablando suegro?" Ya que la escuchó, se quedó como pensando... y me dice: "Está buena, todavía no sé qué pensar’”, contó.

Por último, Pepe Aguilar mencionó que su canción pudo conectar con diversos padres de familia. “La canción esta viene a decir muchas cosas que con música se entienden más que con palabras. A mí me parece que es un tema que va más allá de lo que está pasando con mi hija y su esposo, creo que se puede quedar como un tema que un padre le puede cantar a su hija que se casa”.