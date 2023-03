No logra recordar a su madre: las palabras de un allegado de la familia de Bruce Willis sobre el estado de salud del actor

De acuerdo a declaraciones de uno de los allegados a Bruce Willis para el medio Bild, el actor ha llegado a un punto en el que ya no puede reconocer a su madre, y tampoco puede tener una conversación normal debido a sus repentinos ataques de ira.

“Dice que no está segura de si su hijo aún la reconoce“, dice Wilfried Gliem, un conocido de la familia de Willis que conversó con Bild.

En los últimos días se viralizaron una serie de fotografías en donde se observa a Bruce Willis luego de que su familia anunciara su trastorno.

Bruce Willis first spotted out for coffee in Santa Monica after sharing his dementia diagnosis pic.twitter.com/X63d99mrd8

— OlumoRocktv (@OlumoRocktv) March 4, 2023