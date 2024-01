“No me siento abandonada”: Isa Pantoja habla de cómo es actualmente la relación con su madre Isabel Pantoja

En una entrevista con la revista ‘Lecturas’, Isa informó de cómo han sido sus primeros meses de casada, sus planes y su actual relación con su madre Isabel Pantoja.

“Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho”, afirmó la entrevistada en relación a su madre y su hijo Alberto, fruto de su relación con Alberto Isla.

Agregó: “Quizá, cuando el niño sea mayor, mi madre quiera tener una relación con él, pero para mi hijo la prioridad seré yo, no ella”.

Externó que esta no es la relación madre/hija con la que siempre soñó, resaltó ABC.

Isa afirmó: “No me siento abandonada por mi madre, quizás porque ahora tengo mi propia familia”.

“El día que me atropelle un coche seguramente hablaremos, pero mientras tanto, no. Sé que no me voy a arrepentir de nada, he puesto todo de mi parte”, añadió.

En otra parte de la entrevista, Isa Pantoja confesó que conversó con Dulce Delapiedra, la que fuera su niñera cuando era niña y le contó cómo había sido su adopción.

“Mi madre fue al orfanato y, a pesar de que había muchos bebés allí, dijo: ‘Esa’. Y me eligió a mí”.

Después de esto, la cantante tardó aproximadamente un mes y medio en arreglar los papeles para que Isa pudiera llegar a España a vivir con ella como su hija.

En ese sentido, Isa Pantoja aseguró que pese a estar “súper agradecida por haber sido adoptada” y agregó “yo no elegí venir”.

Lea también: La razón por la que a Julio Iglesias le decomisaron frutas y verduras y en el aeropuerto de República Dominicana

Luego externó: “Quiero saberlo ya todo, desde que me lo contó mi madre que yo tenía 8 años no he vuelto a saber nada. Con 18 años volví a hablar con mi madre de la adopción, que fue justo cuando salió a la palestra mi madre biológica. Lo hice para tranquilizarla a ella, encima. No creo que hubiera querido conocer a mi madre biológica, para mí ha sido como faltarle el respeto a mi madre de verdad, a Isabel, pero, tal vez, sí me hubiera interesado saber si tengo hermanos, primos, tíos o lo que sea”.