“No pierdo nada”: la historia del joven mexicano que ganó US$10 mil en un sorteo de MrBeast

A través de esta red social, MrBeast reveló el nombre de los afortunados ganadores y, para sorpresa de todos, el primero de ellos fue el joven originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Después de ganar US$10 mil gracias al youtuber más grande del mundo, Rogelio Hernández reveló que decidió participar en este sorteo a pesar de que sus chances de ganar eran prácticamente nulas.

El afortunado joven mexicano, como parte del proceso del concurso, etiquetó en la publicación de MrBeast a su novia e inmediatamente comenzó a recibir varias burlas por intentar ser uno de los ganadores.

“Hasta mi novia se llegó a burlar de mí, pero la neta dije “yo no pierdo nada”…. la probabilidad era muy poca, pero no tenía nada que hacer”, reveló por medio de un video publicado en TikTok.

@therogerhh Story time de cómo me gane el 1er lugar en el premio de @MrBeast . Like para parte 2 no me alcanzo todo en un solo video 🥲. #msbeast #mrbeastconcurso #rogeliomrbeast ♬ sonido original – Rogeliohh

Rogelio Hernández añadió que el día que se dieron a conocer los ganadores del concurso no estaba pendiente de su celular debido a que había ido a hacer sus prácticas de médico internista a un hospital local.

Sin embargo, con el pasar de las horas comenzó a sentir que su celular vibraba demasiado e ingresó a sus redes sociales para ver qué era lo que sucedía.

Para su sorpresa, en ese momento se dio cuenta que había sido uno de los ganadores del sorteo de MrBeast y explotó en emoción.

“Cuando me di cuenta de que era él comencé a gritar…. estaba bien emocionado, porque la verdad jamás me imaginé eso. Vi que la probabilidad era de 0.0008, entonces ahorita si salgo a la calle me voy a cuidar de los rayos, porque había más probabilidad de que me caiga un rayo a que me ganara ese premio“, concluyó el joven.