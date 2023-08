“No pude terminar la canción”: el día en que Ángela Aguilar lloró en pleno escenario debido a un emotivo gesto

Pese a las críticas recibidas, el 2023 ha sido un año de consolidación para Ángela Aguilar, ya que continuó con su gira por México y EE.UU. y protagonizó varios conciertos memorables.

A través de su canal de YouTube, la cantante de 19 años recordó los momentos especiales vividos en este año y sus palabras se enfocaron en una presentación en vivo realizada en el palenque de Texcoco.

Este concierto guarda un lugar especial en su corazón debido a que fue la primera vez en la que un detalle del público la conmovió a tal punto de derramar lágrimas sobre el escenario.

Durante este show, el cual reunió a más de 5 mil espectadores, los seguidores de Ángela Aguilar tuvieron un emotivo gesto con la cantante luego de la polémica surgida por su separación con el compositor Gussy Lau.

“No sabía si iba haber gente o si iba a llenar. Yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque habían pasado muchas cosas, pasaron muchas cosas que estaban fuera de mi control”, mencionó.

“Empieza el show, va todo bien, y, de repente, en la canción de Te quiero para mí, veo cómo comienzan a salir unos carteles y se empieza a llenar el palenque. Los carteles decían: ‘Que nadie apague tu voz’, para mí fue uno de los momentos más especiales de mi vida”, recordó en este video.

Finalmente, la intérprete de Dime cómo quieres aseguró que, a raíz de este gesto, no pudo continuar cantando y tuvo que parar momentáneamente su presentación al sentir el apoyo y amor de sus seguidores.

“Salí en lágrimas, no pude terminar la canción, yo creo que me desafiné como 28 veces, fue un rollo bien fuerte, pues muchas veces piensas que la gente no te entiende y con esto dices: ‘Puede ser que sí me están viendo, puede ser que sí saben qué está pasando y cómo me siento’”, concluyó.