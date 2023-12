“No puede ni entrar a la casa”: qué se sabe de los nuevos problemas entre Piqué y los padres de Clara Chía Martí

A pesar de estar en el punto más alto de su relación, todo parece indicar que ambas celebridades estarían pasando por momentos difíciles debido a la supuesta enemistad que existe entre el ex jugador del FC Barcelona y sus nuevos suegros.

Según el paparazzi Jordi Martin, Piqué y los padres de Clara Chía Martí no mantienen la mejor de las relaciones y sus problemas han llegado a tal punto de que le han prohibido la entrada a su casa al presidente de la Kings League.

“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el controversial fotoperiodista.

Además, debido a esta incómoda situación, Clara Chía Martí habría evitado juntarse con sus padres incluso cuando el ex jugador del FC Barcelona viaja a Miami por algunos días a ver a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Lea también: Escaló hasta el top 1: la curiosa lista en la que Clara Chía Martí se posiciona arriba de Shakira

En lugar de quedarse con sus padres, la novia de Gerard Piqué prefiere estar en casa de una amiga y evitar pasar tiempo con ellos por su supuesto rechazo a su relación.

Le puede interesar: “No puedo ni andar”: el problema de salud por el que Piqué tuvo que ser llevado de urgencias al hospital

“Cuando Piqué viaja a Miami para ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, prefiere quedarse en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres por no aceptar a su pareja”, concluyó Jordi Martin.