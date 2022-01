“No puedo caminar muy bien”: Paquita la del Barrio cancela conciertos por problemas de salud y esto dijo la cantante mexicana

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la intérprete mexicana, utilizó su cuenta de Instagram para mencionar sus recientes problemas de salud e indicó que espera que sus fanáticos comprendieran esta delicada situación.

“Desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo. En realidad no puedo caminar muy bien”, informó Paquita la del Barrio por medio de un video.

La cantante de “Rata de dos patas” se mostró visiblemente afectada por tener que cancelar sus conciertos en Guanajuato y aprovechó el video para pedir disculpas a las personas que ya habían adquirido una entrada para su presentación.

“Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias ”, añadió la intérprete.

Añadido a las declaraciones de Paquita la del Barrio, el equipo de trabajo de la icónica artista publicó un comunicado oficial en el que se dieron más detalles sobre la cancelación de sus conciertos y la salud de la cantante.

“La presentación artística que se llevaría a cabo el sábado 29 de enero del presente año dentro del marco de la Feria Moroleón 2022, tendrá que ser cancelada. Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que va evolucionando eficaz y favorablemente por lo que una vez terminado este periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados, entre ellas una importante gira al lado de Lupita D’Alessio”, expresó el comunicado.

Tras este sorprendente anuncio, los seguidores de Paquita la del Barrio mostraron su preocupación por la salud de la intérprete, ya que aseguraron que se ve deteriorada y en un mal estado.

“Se le nota que sí está muy mal, pobrecita”, “Ver a Paquita en esa cama como si ya estuviera moribunda es muy difícil”, “Paquita es de mis gallos de oro en la música y de verdad lamento mucho que ande tan mal de salud”, comentaron algunos usuarios en la publicación de la cantante.