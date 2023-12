“No puedo ni andar”: el problema de salud por el que Piqué tuvo que ser llevado de urgencias al hospital

El ex jugador del FC Barcelona participó en el “Ibainéfico”, evento para recaudar fondos por una buena causa organizado por Ibai Llanos, y jugó algunos minutos en compañía de decenas de streamers y celebridades.

Piqué, en su regreso al mundo del deporte, sorprendió a los presentes al anotar tres goles, dos de ellos de penal, y mostrar un buen estado físico pese a su inactividad.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el exfutbolista español, ya que, después de su participación en este evento benéfico, sufrió un problema de salud que lo obligó a ir al hospital.

La situación médica de Piqué fue revelada por el mismo Ibai Llanos, quien durante la transmisión de su evento desveló que el creador de la Kings League tenía un fuerte dolor y fue llevado de emergencia al médico.

“Gerard Piqué dice: estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar“, aseguró Ibai durante su transmisión en vivo en Twitch.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre el estado de salud de Piqué, aunque en redes sociales circulan videos de su participación en este partido benéfico y los posibles momentos en los que se pudo hacer daño.

Los mejores momentos de Piqué en su regreso al fútbol

🚨 PENALTI CLARÍSIMO SOBRE PIQUÉ EN EL #IBAINEFICO 😂 Piqué vuelve a los terrenos de juego, en este caso de la Kings League, para el directo solidario especial de Ibai pic.twitter.com/XW7BSDa9GG — Post United (@postunited) December 2, 2023

Y víctima del mayor robo del siglo, que no caiga en el olvido.pic.twitter.com/OmoQzcrxCU — Kings League (@KingsLeague) December 2, 2023