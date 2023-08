“No se emitirán cargos”: Cardi B no será acusada por las autoridades tras lanzar micrófono a una espectadora

“Después de una revisión exhaustiva de este caso y con la consulta de la Oficina del Fiscal Distrital del Condado de Clark, este caso ha sido cerrado por falta de evidencias”, informó un comunicado.

“No se emitirán cargos en relación con este caso”, concluyó.

La resolución final de las autoridades de Las Vegas se dio días después que la mujer implicada en este incidente se pusiera en contacto con ellos para denunciar la presunta agresión cometida por Cardi B.

Los videos muestran a la rapera cantando cuando alguien sacude un vaso en su dirección. Cardi B reacciona con rapidez tirando el micrófono hacia el mismo ángulo.

Otras tomas muestran a la mujer que arrojó el líquido pidiendo disculpas, al tiempo que el personal de seguridad interviene.

En otro ángulo, algunas imágenes muestran que el micrófono golpeó a otra persona en el público.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB

— CNN (@CNN) July 30, 2023