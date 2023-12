¿No se llama Clara Chía Martí? El insólito cambio de nombre de la novia de Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía Martí hicieron oficial su noviazgo hace más de un año atrás , el cual habría sido producto de la infidelidad del ex futbolista a Shakira.

Clara Chía Martí, según información recopilada por algunos portales web, tiene 24 años, es egresada de la carrera de marketing en una prestigiosa universidad de Barcelona y por algunos meses trabajó en la empresa Kosmos.

Aunque se conoce poco más de la vida de Clara Chía, en los últimos días surgió la noticia que, antes de haber conocido a Gerard Piqué, la joven catalana se habría cambiado el nombre.

La periodista Adriana Toval, presentadora del programa Chisme No Like, reveló que, tras una profunda investigación, descubrió que no hay registros de la novia de Piqué en ninguna institución del Estado.

Toval buscó en el Registro Civil de Barcelona el acta de nacimiento de Clara Chía Martí, pero no halló ningún documento que certifique que ella nació ahí, aunque ella en reiteradas ocasiones ha indicado que es “su ciudad natal”.

Por este motivo, se cree que la joven de 24 años fue registrada al momento de su nacimiento con otro nombre y con el paso del tiempo optó por cambiarlo a Clara Chía.

No obstante, existe un detalle que podría negar esta teoría, ya que en España presuntamente ha existido mucha censura contra los medios y es posible que alguna entidad pública esconda información referente a celebridades.

La periodista española mencionó la posibilidad que la familia de Piqué, la cual cuenta con mucha influencia en Barcelona, habría presionado para que no se difunda información sobre la vida personal de la pareja del ex futbolista.