¡No se lo pensó dos veces! Cardi B aventó micrófono a espectadora que le lanzó bebida durante concierto y usuarios viralizan videos con esas escenas

La rapera se sorprendió, pero acto seguido respondió lanzando el micrófono hacia la espectadora mientras miembros del personal de seguridad se dirigían hacia el público.

En Twitter, ahora llamado X, muchos internautas elogian la respuesta de Cardi B, y algunos estiman que ya es hora de que los artistas reaccionen contra la moda de lanzar cosas a los escenarios.

A concertgoer threw a drink at Cardi B while she was performing on stage. Video captured her response https://t.co/FNLQTpQkIG pic.twitter.com/GBFoaNoqoB

— CNN (@CNN) July 30, 2023