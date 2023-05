“No sé perrear”: Christian Nodal recuerda el vergonzoso momento que vivió en Guatemala durante concierto de Wisin y Yandel

Fueron los artistas quienes dieron a conocer la noticia, casi un año después de que saliera a la luz su relación amorosa. Además, su embarazo se confirmó el pasado 15 de abril durante un concierto en Argentina de la “Nena Trampa”.

Desde ese momento Nodal y Cazzu han sido tendencia en redes sociales debido a que sus seguidores comenzaron a mostrar interés de cómo avanza este embarazo.

En la actualidad, los artistas continúan con su trabajo musical y sus presentaciones en varios países. Sin embargo, admiradores de la pareja reaccionó en redes sociales debido a que el intérprete de Adiós amor y Botella tras botella recordó recientemente el momento vergonzoso que pasó durante un concierto en Guatemala.

Nodal y el momento vergonzoso en un concierto de Wisin y Yandel

Christian Nodal participó recientemente en el pocdast Escuela de la Nada y reveló varios detalles vinculados con su trayectoria y a las personas que admira. Sin embargo, lo que sorprendió a los participantes fue la anécdota que contó el artista la cual está vinculada con un concierto en Guatemala.

Nodal ha visitado Guatemala en varias ocasiones. Al artista se le ha visto por algunos rincones del país, especialmente en Antigua Guatemala, ciudad en la que ha asistido con Cazzu.

Durante una de las estadías de Nodal y Cazzu en Guatemala, asistieron al concierto que Wisin y Yandel ofrecieron en julio de 2022 en la capital y vivieron una experiencia para el recuerdo.

En el podcast, Nodal contó que, en ese concierto de reguetón, asistió con Cazzu y vivió un momento vergonzoso.

“No sé perrear… me acuerdo que yo estaba… iba llegando del baño… no recuerdo qué canción era, y luego de la nada dice, yo me pongo atrás de mi novia, pero yo me movía poquito, y luego Wisin dice ‘¡aprieta, Nodal, aprieta!’ y yo…”, relató Nodal al referirse que los reguetoneros interpretaron el tema Rakata.

Después de ese show, Wisin y Yandel publicaron fotografías junto a Nodal y Cazzu, del escenario en el que cantaron y del público que los acompañó.

