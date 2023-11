“No se qué haya Fayad-o”: la divertida reacción y respuesta de Eugenio Derbez sobre el supuesto divorcio de Victoria Ruffo

“¿Qué crees que haya Fayad-o?”, le preguntó el periodista a Derbez haciendo un juego de palabras con el apellido del político, provocando que el actor soltara una carcajada y admitiera que le pareció una pregunta muy ingeniosa.

Sin embargo, en lugar de evadir la pregunta Derbez decidió responder también de manera divertida y sincera: “No se, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían buena pareja, no se qué es lo que haya Fayad-o”, dijo entre risas.

Derbez y Ruffo estuvieron casados desde 1992 a 1997 y fruto de este matrimonio nació su único hijo en común, José Eduardo.