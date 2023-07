“No sois nadie”: el enfado de Piqué ante los sorpresivos y controversiales cantos de “Shakira” en una discoteca

En esta ocasión, el ex jugador del FC Barcelona dio de qué hablar debido a la finalización del segundo split de la Kings League , evento de fútbol amateur organizado por su empresa Kosmos.

La Final Four de este torneo, el cual se celebró en el Estadio Cívitas Metropolitano, tuvo como vencedor al xBuyer Team tras imponerse en una tanda de penalties shootout al equipo de El Barrio, primer campeón de la competición.

Tras el partido final de la Kings League, jugadores, presidentes y demás personas involucradas en el proyecto decidieron celebrar el éxito del evento y salieron de fiesta en la discoteca Fitz Club de Madrid.

Entre las personas que llegaron a esta discoteca, destacó la presencia de Gerard Piqué, quien no fue bien recibido y protagonizó un insólito enfrentamiento con un grupo de detractores.

Al momento en que Piqué tomó el micrófono para dirigirse al público, decenas de personas se pusieron de acuerdo para molestar al ex futbolista español y recordarle a su ex pareja Shakira.

“Shakira, Shakira, Shakira…”, corearon al unísono mientras Piqué intentaba saludarlos y agradecerles por el apoyo brindado a la Kings League.

Estos cantos desataron la furia de Gerard Piqué, quien atacó verbalmente a sus detractores y los encaró mientras estaba visiblemente incómodo por la situación.

“¿Y qué? ¿Y qué pasa?. Me da igual. Yo soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie”, dijo el ex jugador del FC Barcelona mientras continuaba siendo abucheado.