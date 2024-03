Shakira protagonizó la que posiblemente sea la separación más mediática en la historia del mundo del entretenimiento cuando puso fin a su relación de más de 12 años con Gerard Piqué.

Esta polémica ruptura amorosa se dio debido a que el ahora ex jugador del FC Barcelona le habría sido infiel a la cantante colombiana con Clara Chía Martí, joven catalana que actualmente es su pareja.

La traición de Piqué hizo que Shakira, en compañía de sus dos hijos, Milan y Sasha, abandonara la ciudad que vio nacer su historia de amor y se mudara a Miami para comenzar una nueva vida.

Además, la intérprete de Monotonía enfocó sus energías en volver a crear música y, tras varios años de ausencia, anunció el lanzamiento de su nuevo disco: Las mujeres ya no lloran.

Esta producción, la cual se estrenará el próximo viernes 22 de marzo, está dedicado a todas las mujeres que han sufrido por un hombre y es considerado como un proyecto “empoderante y feminista”.

Sin embargo, el nuevo disco de Shakira también tendrá algunas canciones en las que expondrá sus sentimientos durante su separación con el ex futbolista español.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió un adelanto de su segunda colaboración con Bizarrap y, a diferencia de la BZRP Music Sessions #53, en este tema predomina la tristeza y la añoranza.

"Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente", se escucha en el video que compartió.

La letra de esta canción inmediatamente fue relacionada a una posible indirecta contra Gerard Piqué, quien dejó atrás su historia de 12 años y sus dos hijos en conjunto por una nueva aventura amorosa.

Además, el adelanto de La Fuerte fue tomado por un sinfín de usuarios de redes sociales como una confesión de amor por parte de Shakira, quien, a casi dos años de su separación, aún extrañaría al ex jugador del FC Barcelona.