“No vale la pena”: los motivos que dio J Balvin sobre el por qué no respondió a las críticas de Residente en 2022

El cantante de reguetón, J Balvin, ha sido reconocido no solo por su música sino también por varias polémicas que ha tenido con otros artistas del género urbano.

Tras la “tiradera” los seguidores de J Balvin empezaron a cuestionarse el por qué no respondió a Residente por medio de declaraciones o de una canción.

Ahora, mediante una transmisión en redes sociales, J Balvin tocó el tema y los motivos por los cuales no le respondió a Residente.

En dicha transmisión, J Balvin se encuentra en lo que parece la parte trasera de un automóvil y comienza a hablar con sus seguidores, aunque no especifica el nombre de Residente.

“Gracias a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé con tantos cuentos y tantas vainas. Y si se preguntan por qué no respondí, porque no vale la pena responder a eso“, dijo el reguetonero.

También dijo que era importante “dar el ejemplo” y que aspectos como la ética son más importantes que el negocio de la música.

“Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí”, prosiguió el cantante.

Balvin continuó con la plática en redes, y aseguró que “nadie le quita lo bailado” y que es consciente del “aporte” que le ha dado a la música, sobre todo, la latinoamericana.