“No veamos el abuso como algo normal”: Flaminia rompe el silencio sobre la violencia intrafamiliar

Flaminia se pronunció por redes sociales acerca del caso de violencia contra la mujer por el que denunció a Juan Pablo Gutiérrez. (Foto Prensa Libre: Instagram @dr.flaminiamusic)

Por medio de un video en su cuenta de Instagram, la cantante y médico Flaminia Villagrán se pronunció respecto al caso de violencia intrafamiliar por el que Juan Pablo Gutiérrez, su esposo, fue capturado y ligado a proceso penal por el delito de violencia contra la mujer, el pasado 18 de junio.

La artista aseguró que ella y sus hijos están bien, agradeció el apoyo que ha recibido y comentó que desea apoyar a las demás personas que pasan situaciones similares a las de ella.

“Quería aprovechar para dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de solidaridad y apoyo, que han estado preguntando por mis hijos y por mí. Gracias a Dios estamos bien. Nos hemos estado cuidando mucho y estamos tomando las medias del caso. Quiero agradecer también a las entidades que nos han estado apoyando con todo”, comienza diciendo Villagrán en un vídeo de siete minutos.

Flaminia hizo un llamado a que como sociedad no tolere el abuso en ninguna de sus manifestaciones, ni física ni psicológica. Sin embargo, comentó que desde que su caso se hizo público ha recibido mensajes de apoyo, pero también algunos de burla. “Realmente lo que hacen es burlarse de la víctima, quien no tiene la culpa”, enfatizó.

Brindará apoyo a casos similares

Flaminia aseguró que la violencia y el abuso son más comunes de lo que la sociedad cree. Sin embargo, por miedo a las críticas y a la falta de apoyo muchas personas temen denunciar y/o hablar acerca de su situación. Por ello pide que “seamos más consientes de estas situaciones y más empáticos, porque nadie quiere caer en una situación así. No importa el estatus o la profesión”.

También mencionó que a su clínica han llegado pacientes que se solidarizan e identifican con ella porque han pasado por una situación similar. Por ello, con su equipo de trabajo les ofrecerán ayuda y quieren orientarlos a instituciones que les brinden el apoyo necesario.

“Quiero que sepan que, como médico, en mi clínica, aunque mi especialidad es otra, queremos canalizar a las personas -que hayan sufrido algún tipo de violencia- para que puedan recibir el apoyo necesario. Voy a trabajar en eso porque yo ya lo pasé”, declaró.

Alienta ser valientes y seguir sus sueños

En los últimos minutos del video, Flaminia invitó a hombres y mujeres a luchar por sus sueños, a ser profesionales para que sean independientes.

“Siempre encuentren formas de ser independientes. Sigan sus sueños, sus pasiones, porque eso les da mucha fuerza a la hora de tener que tomar decisiones. Les da valor y valentía. Yo, gracias a Dios, tengo mi carrera, tengo mi trabajo y, contrario a lo que muchos dicen, siempre he sido independiente. He sido la que he llevado los gastos de mi casa y de mis hijos. Entonces, a las mujeres, les digo que no tengan miedo a ser profesionales. (…) Seamos fuertes”, dijo.

El caso

El 18 de junio del 2021 Juan Pablo Gutiérrez, quien durante un tiempo fue abogado defensor del futbolista Marco Pablo Pappa Ponce (quien guarda prisión por un caso de violencia contra la mujer), fue capturado durante un operativo en la zona 14 capitalina.

El Ministerio Público informó que Gutiérrez es señalado de los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado.

Cuatro días después, el 22 de junio, en redes sociales circuló un mensaje de Rodrigo Villagrán, hermano de Flaminia, en el que pedía a la cantante que no regresara con su agresor, Juan Pablo Gutiérrez. En la publicación, aseguraba que Gutiérrez ha golpeado a su hermana y a sus hijos en varias ocasiones, incluso la ha enviado al hospital. Además, asegura que el abogado en una ocasión disparó contra la clínica en la que trabaja la cantante y médico.

“Recientemente, nos hemos enterado, que al igual que en la ocasión anterior, se está repitiendo la historia. Él la está convenciendo para que regrese. Lo que realmente nos preocupa es que ella vaya a acceder, porque eventualmente la va a matar. Puede ser que no sea este año, pero de la vez anterior que la apuñaló a ahora que la golpeó ¡han pasado solo dos años! Y eso que le prometió que iba a cambiar”, dice una parte del texto.

Villagrán pidió a los seguidores de Flaminia que le aconsejaran para que no regresara con Gutiérrez y que compartieran su mensaje para que otras personas, que estén pasando por algún tipo de violencia, tampoco regresen con su agresor. También pidió que se hiciera justicia.