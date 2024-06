Christian Nodal y Cazzu, a tan solo meses del nacimiento de su primera hija, sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar su separación el pasado 23 de mayo.

Tras la controversia generada por esta decisión, el cantante mexicano se convirtió en una de las celebridades más criticadas en redes sociales al confirmar su nuevo noviazgo con Ángela Aguilar días después de su ruptura.

Ante este romance, Cazzu decidió mantener su silencio y no habló sobre los rumores que aseguran que Nodal le fue infiel con la joven de 20 años.

Sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz las supuestas razones por las cuales la rapera argentina no se expresó públicamente sobre su separación y el nuevo noviazgo de su ahora ex pareja.

De acuerdo a Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, Nodal habría comprado el silencio de Cazzu para que ella no expusiera los detalles sobre su crisis de pareja ni hablara de su infidelidad con Ángela Aguilar.

El presentador aseguró que el intérprete de Ya no somos ni seremos habría depositado US$9 millones en una cuenta bancaria de Cazzu que sería utilizada para beneficio de su hija Inti.

“Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena (Inti) una cuenta bancaria escalofriante de US$9 millones, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años”, mencionó.

Christian Nodal habría engañado a Cazzu con Ángela Aguilar. (Foto Prensa Libre: EFE)

Además, Christian Nodal le habría comprado a su ex pareja tres casas en Argentina para mantener su buena relación y evitar que su nombre sea manchado a raíz de su supuesto engaño.

“Cazzu no va a hablar, no va a decir nada porque Nodal le compró antes de dejarla no una casa, tres casas le habría comprado a Cazzu en Argentina. Se habrían puesto de acuerdo para separarse en el mes de marzo y son muy amigos ahora, que se han hablado todo el tiempo”, concluyó.

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han dado explicaciones sobre los motivos detrás de su ruptura amorosa, por lo que en redes sociales se continúa especulando por qué ambos decidieron separarse tras dos años juntos.