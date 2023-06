Nueva conquista de El Sol: Luis Miguel presume su amor con Paloma Cuevas durante una boda en París

La relación entre el cantante y la diseñadora empezó hace algunos meses , lo cual fue expuesto en fotografías que mostraban afectos más allá de una simple amistad, dando paso a suposiciones por parte de los fanáticos. Pero no fue hasta mediados de 2022 en que los artistas publicaron imágenes que exponían muestras de amor entre ellos , por lo que quedó expuesta su relación sentimental.

Cabe resaltar que desde hace mucho tiempo Luis Miguel no realizaba apariciones públicas, sin embargo, desde que inició su relación con la diseñadora comenzó a mostrarse ante el público. Además, ha retomado su carrera artística con la gira por América que arrancará el 3 de agosto en Argentina y finalizará el 17 de diciembre en México.

Fruto del amor entre los artistas, ambos acudieron a París para festejar la unión de Daniel, hijo de Rosa Clará, con Anne-Marie Colling. Durante la estadía de ambos en el país europeo, se les vio sumamente enamorados, oportunidad que aprovechó “El Sol” para compartir a través de sus redes sociales uno de los momentos que vivieron.

Fue a través de una historia de Instagram, en la que el cantante compartió una fotografía donde se les ve a ambos asistiendo a la boda. La publicación fue acompañada de la canción Come fly with me, de Frank Sinatra. Hecho que generó expectativas entre los cibernautas, quienes realizaron suposiciones de una posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas.

En los eventos en los que se les ha visto juntos, se muestran muy enamorados. Pero hasta el momento no hay declaraciones directas de cómo viven su amor.

Lea más: Video: Captan el momento en que Luis Miguel empieza a dar autógrafos a sus seguidores en un aeropuerto

La indirecta de Aracely Arámbula

El pasado 15 de mayo, la expareja de “El Sol”, Aracely Arámbula protagonizó un momento que se hizo viral en las redes sociales. Este incidente sucedió durante una conferencia en conmemoración del Día de las Madres, organizada por el coach de vida Jorge Lozano, donde la cantante hizo una referencia a Luis Miguel, a quien calificó como “El Rey Cucaracho”.

Aquí la prueba de que hasta al Rey Cucaracho se le supera. Para quien necesite inspiración de la Reina @aracelyarambula pic.twitter.com/ggyTAXQ1Aj — Jorge Lozano H. (@jorgelozanoh) May 15, 2023

En una parte del evento, el conferencista le dio la palabra a Arámbula con el fin de que ella pudiera alentar a las mujeres para “liberarse de las relaciones complicadas”. En su participación, ella enfatizó en que cualquier mujer puede librarse, sin embargo, también aprovechó para lanzarle una indirecta a Luis Miguel.