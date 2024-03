La publicación de esta fotografía tiene lugar días después de una larga e inusual ausencia mediática de la esposa del príncipe Guillermo, que suscitó semanas de especulaciones sobre su salud.

Con la foto del domingo 10 de marzo, el palacio al parecer esperaba poner fin a las dudas, en especial luego de que la prensa rosa estadounidense publicara unas imágenes suyas sin posar y de una cierta confusión sobre la presencia de la princesa en un acto en junio.

Pero varias agencia de prensa, incluida AFP, decidieron anular la publicación de la foto la noche del domingo 10 de marzo tras percatarse de que había sido groseramente alterada.

"Ha resultado que la imagen de Catalina y sus hijos proporcionada hoy (domingo 10) por el Palacio de Kensington ha sido alterada", dijo AFP para justificar la decisión.

El palacio inicialmente no respondió las consultas de AFP sobre la foto.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.



Wishing everyone a Happy Mother's Day. C



📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ