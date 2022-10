“Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”: Shakira lanza “Monotonía” con apoyo de Ozuna (la bachata, el sentimiento y el videoclip oficial)

Siguiendo con las fusiones de ritmos, Shakira presentó Monotonía la esperada canción en la que contó con el apoyo de Ozuna, el multipremiado cantante y compositor puertorriqueño, considerado como uno de los artistas más icónicos y escuchados de la música latina en todo el mundo.

El tema

Monotonía es una bachata que se lanzó junto con el video musical oficial que Shakira codirigió con su colaborador de siempre Jaume de la Iguana.

Desde septiembre pasado se comenzó a difundir información sobre la colaboración entre Shakira y Ozuna luego de que se filtrara en redes sociales que estaban en la grabación de un videoclip.

La artista colombiana comenzó a anunciar el sencillo a principios de octubre y generó expectativa entre sus admiradores.

Monotonía es el tan esperado segundo sencillo del próximo álbum de Shakira y sigue al éxito masivo de su último tema Te felicito con Rauw Alejandro, que encabezó la lista Billboard “Latin Airplay” a principios de 2022.

El videoclip se grabó en Manresa, España y durante el rodaje provocó un frenesí con los admiradores de Shakira y Ozuna.

La pieza audiovisual se estrenó a nivel mundial en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en toda MTV Latinoamérica, así como en el Billboard publicitario de Paramount en Times Square.

La cantante colombiana invitó a sus admiradores a que estén atentos a la nueva música que publicará próximamente.

Letra de Monotonía

No fue culpa tuya

ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía

nunca dije nada, pero me dolía

yo sabía que esto pasaría

tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

siempre buscando protagonismo

te olvidaste de lo que un día fuimos

y lo peor es que

No fue culpa tuya

ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía

nunca dije nada, pero me dolía

yo sabía que esto pasaría

de repente no eras el mismo

me dejaste por tu narcisismo

te olvidaste de lo que un día fuimos

tú distante con tu actitud

y eso me llenaba de inquietud

tú no daba ni la mitad

pero sí sé que di más que tú

estaba corriendo por alguien

que por mí ni estaba caminando

Este amor no muerto, pero está delirando

ya

de lo que había ya no hay na

te lo digo con sinceridad

tú estás frío como en Navidad

es mejor que esto se acabe ya

no me repita la movie otra vez que esa ya la vi

Bebé yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

es un adiós necesario

lo que un día fue increíble se volvió rutinario

no me saben a nada tus labios

ahora es todo lo contrario

y lo peor es que

No fue culpa tuya

ni tampoco mía

fue culpa de la monotonía

nunca dije nada, pero me dolía

yo sabía que esto pasaría

tú en lo tuyo y haciendo lo mismo

siempre buscando protagonismo

te olvidaste de lo que un día fuimos (ambos)

eh eh eh (ambos)

Más sobre Shakira

Shakira es la artista latina más vista y una de las 10 artistas más populares de todos los tiempos en YouTube, con más de 20 mil millones de visitas acumuladas, y la artista latina más escuchada de todos los tiempos en Spotify.

El último álbum de Shakira, El Dorado, se situó en el número 1 de iTunes en 37 países, ganó el premio al mejor álbum vocal pop en los Latin Grammy de 2017 y el premio al mejor álbum pop latino en los Grammy de 2018.

Con más de 10 mil millones de streams, es uno de los álbumes femeninos con más streams de todos los tiempos.

En noviembre de 2018 concluyó su exitoso El Dorado World Tour.

La actuación de Shakira en la Super Bowl LIV obtuvo 4 nominaciones a los Emmy y también se ha convertido en la actuación de medio tiempo con más visualizaciones en YouTube de todos los tiempos, con más de 250 millones.

Su último sencillo, Te Felicito, alcanzó el número 1 en YouTube y el número 1 en las listas Hot Latin Songs, Latin Airplay y Latin Pop de Billboard.

Actualmente está grabando su próximo álbum de estudio.

