“Nunca me había sentido tan ofendida”: la insólita reacción de Ángela Aguilar luego de que unas niñas la llamaran “señora”

Durante una entrevista con Ventaneando, Ángela Aguilar habló sobre el día en que un par de seguidoras le pidieron una fotografía y la llamaron “señora”, desatando la indignación de la joven cantante.

“Una vez estaba en un concierto y llegaron una niñas chiquitas y me dijeron: ‘Señora, puedo sacarme una foto con usted’ y yo ‘Señora tu abuela’, pero no se los dije, les prometo que no se los dije (…) nunca me había sentido más ofendida en la vida y eso que me han ofendido bastante”, indicó entre risas.

No obstante, la hija de Pepe Aguilar agradeció a sus seguidores fans por haberla apoyado desde tan temprana edad e indicó que se siente muy afortunada por las constantes muestras de cariño que recibe de su público.

Lea también: Ángela Aguilar: las insólitas condiciones que Christian Nodal tuvo que cumplir para grabar con la joven cantante

“Siento que cada vez más voy entendiendo y apreciando más lo que estoy viviendo porque yo creo que a los 14 años no estaba tan consciente de lo que era hacer una gira”, comentó.

Le puede interesar: “Le podemos escribir algo a nuestros ex”: la sorpresiva propuesta de Ángela Aguilar para lanzar una canción con Shakira

“Ahorita sí me estoy dando cuenta de lo afortunada que soy. Imagínese que privilegio poder decirles que me voy a presentar de nuevo este año”, puntualizó Ángela Aguilar.