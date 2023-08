“Nunca me he pegado con nadie”: el día que Piqué estuvo a punto de participar en una pelea de boxeo (y quién habría sido su rival)

A raíz de estas decisiones, e l ahora ex jugador del FC Barcelona decidió emprender una nueva etapa en su vida profesional y fundó la Kings League, torneo de fútbol amateur que cuenta con la participación de los streamers más populares de España y Latinoamérica.

Sin embargo, existe una faceta de Piqué que muy pocas personas conocen, ya que el ahora empresario estuvo a nada de ser la estrella en una velada de boxeo.

Esta noticia salió a la luz durante el último stream de Ibai Llanos, cuando confesó que, previo al anuncio de la cartelera de La Velada 3, consideró a Piqué como uno de los posibles participantes del evento.

Ibai también confesó que estuvo intentando convencer al presidente de la Kings League durante varios meses para que peleara en la velada y propuso como contrincante a Joaquín, ex futbolista español conocido por su ingenio en redes sociales.

La respuesta de Gerard Piqué ante la propuesta de estelarizar La Velada 3 fue negativa al asegurar que no estaba preparado para boxear y que nunca en su vida había hecho algo similar.

https://www.tiktok.com/@todo.twitch/video/7270572248912694560?referer_url=esports.as.com%2Fbonus%2Finfluencers%2FIbai-intento-Pique-Velada_0_1714028584.html&refer=embed&embed_source=121355059%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_blank&referer_video_id=7270572248912694560

“Yo nunca me he pegado con nadie”, afirmó el ex jugador del FC Barcelona.

Pese a la decepción de no poder ver a Piqué en una pelea de boxeo, durante esta misma transmisión en vivo Ibai mencionó que el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 le dijo que “se ha apuntado a clases de una cosa en concreto”.

Estas palabras fueron tomadas por una gran parte de sus seguidores como un adelanto de lo que podría deparar el futuro con una probable participación en el evento de boxeo de La Velada 4.