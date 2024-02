“Nunca podría haber logrado lo que hicimos con Rocky sin él”: los conmovedores mensajes de actores tras la muerte de Carl Weathers

El mensaje de Stallone se acompañó de una imagen conmemorativa, donde ambos actores fueron retratados en el último momento que compartieron en el ring. “Fue mágico”, recordó Stallone.

El legado de Carl Weathers va más allá de “Rocky”, habiendo participado en películas como “Predator” y en la serie del universo “Star Wars”, “The Mandalorian”.

La noticia del fallecimiento de Weathers fue confirmada por su representante, Matt Luber, y la familia emitió un comunicado expresando su profundo pesar. “Murió pacíficamente mientras dormía. Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria”, señalaron.

El mundo del cine llora la pérdida de una leyenda, pero el recuerdo de Carl Weathers perdurará en la memoria de aquellos que lo admiraron y compartieron momentos inolvidables junto a él.

Actores de Hollywood, como Arnold Schwarzenegger, también han compartido sus condolencias recordando la colaboración con Weathers en la mítica película “Depredador”. Schwarzenegger describió a Weathers como un atleta extraordinario, un actor fantástico y una gran persona, destacando la diversión que compartieron durante el rodaje.

Carl Weathers will always be a legend. An extraordinary athlete, a fantastic actor, and a great person. We couldn’t have made Predator without him. And we certainly wouldn’t have had such a wonderful time making it. pic.twitter.com/q4CWVVeyTK

— Arnold (@Schwarzenegger) February 2, 2024