“O tu atención está en mí o esto no va a funcionar”: Luis Miguel reclamó a su mánager por trabajar con Laura Pausini

El séptimo capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", reveló detalles entre "El Sol de México" y Laura Pausini. (Foto Prensa Libre: Instagram)

La trama que presenta Netflix desde el 18 de abril pasado con la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, culminará el domingo 30 de mayo. Cada domingo a partir de las 19 horas (horario en Guatemala), la plataforma streaming ha habilitado un nuevo capítulo en los que se han revelado más detalles de la vida de LuisMi.

El domingo 23 de mayo se lanzó el séptimo y penúltimo episodio de esta temporada y entre los datos que se revelaron, destacó la aparición de Laura Pausini, cantante italiana que en 1994 fue llevada a México por apoyo de Alex McCluskey, mánager de Luis Miguel.

De acuerdo con lo proyectado por la plataforma streaming, a LuisMi le molestó que McCluskey quisiera representar a Pausini y con ello no se enfocara por completo a la carrera de “El Sol de México”.

Durante la trama del episodio se observa que LuisMi pregunta por McCluskey, quien conversa con una joven en la sala de juntas de la disquera. “El Sol de México” se da cuenta de quién se trata y luego confronta a su mánager.

“¿Cuándo me ibas a decir que estabas buscando otros artistas?”, cuestionó LuisMi y McCluskey le responde “Te juro que te lo iba a decir”.

El intérprete de Ahora te puedes marchar, La incondicional y Hasta que me olvides, continúa con su interrogatorio y agrega. “¿Antes o después de que los firmaras?”, insistió el artista. “Tengo derecho a representar otros artistas”, responde McCluskey.

Según lo mostrado en el séptimo episodio, hubo tensión durante esa conversación y luego de su proyección, usuarios en redes sociales y admiradores de LuisMi destacaron la frase con la que “El Sol de México” sentenció la conversación. “Álex es que creo que no estás entendiendo: o tu atención está en mí o esto no va a funcionar“, concluyó el también intérprete de Culpable o no, Un hombre busca a una mujer y Cuando calienta el sol.

¿Hubo conflicto entre Luis Miguel y Laura Pausini?

Tras la difusión del penúltimo capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, aparecieron recuerdos de la relación entre “El Sol de México” y Laura Pausini.

Tal y como sucede con las diferentes historias que ha mostrado esta producción, algunos datos acaparan la atención de los admiradores del artista y viralizan las anécdotas que en su momento quizás pasaron desapercibidas.

De acuerdo con lo mostrado por Netflix y ante la falta de evidencia real de un posible conflicto, cibernautas recordaron que la cantante italiana sí admira a “El Sol de México”.

Un video que circula en plataformas digitales recopiló una entrevista que Laura Pausini concedió a las periodistas Monserrat Oliver y Yolanda Andrade y revela que la cantante italiana admira a Luis Miguel. Además, admitió que su música la escuchó durante su adolescencia.

“Tenía el poster de Luis Miguel. Él cantó una canción en 1985 en el festival de San Remo”, comentó en ese momento la intérprete de éxitos como Se fue, En cambio no, Amores extraños y Víveme, entre otros.

Durante la entrevista, Pausini recordó el tema Ragazzi di oggi y lo interpretó. e interpretó. Además, dijo “Luis Miguel, ¿dónde estás? Yo quiero cantar con él, me encantaría cantar con él, tiene una voz increíble”, agregó la cantante italiana.