Octavio Ocaña: Investigaciones privadas afirman que es “imposible” que el actor haya accionado el arma de fuego que provocó su muerte

No obstante, la familia de “Benito”, al igual que muchas personas ajenas al caso, no han creído este señalamiento por parte de la policía y consideran que su muerte no fue un accidente.

Según la revista People en Español, la familia Ocaña ha contratado los servicios de varios expertos en criminalística para reconstruir la escena de la muerte del actor y tener una respuesta más clara ante los hechos sucedidos el pasado 29 de octubre.

Lea también: Octavio Ocaña: Publican cómo fue el emotivo momento de la pedida de mano de Nerea Godínez

El abogado de la familia, Rafael Alejandro Martínez, brindó declaraciones sobre este proceso durante una entrevista para el programa De primera mano el viernes 19 de noviembre. En esta oportunidad, el jurista aseguró haber tenido acceso a los documentos oficiales del incidente que terminó con el trágico fallecimiento de Octavio Ocaña.

“Estamos trabajando como asesores victimales, jurídicos, de las víctimas indirectas, que en este caso es la familia de Octavio. Estamos realizando diligencias con la única finalidad de que se puedan esclarecer los hechos, que se pueda llegar a la verdad aproximada de lo que en realidad pasó y que naturalmente los responsables puedan responder por este crimen tan horrible, tan atroz”, informó Martínez.

Por su parte, Mauricio Reséndiz, uno de los investigadores privados contratados por la familia de “Benito”, comentó que se han encontrado una serie de anomalías en los documentos oficiales de Octavio Ocaña.

Además: Octavio Ocaña: Salen a la luz nuevos videos del actor de “Vecinos” horas antes de su muerte

Una de las irregularidades identificadas por los expertos se encuentra en las huellas dactilares encontradas en el arma que supuestamente disparó el actor y provocó su muerte.

Reséndiz explicó que existen “elementos de orden químico físico y biológico” que se presentan cuando una persona muere por un disparo de arma de fuego, los cuales no se encuentran presentes en su totalidad en este caso.

“En este caso no existen esos elementos en su totalidad para tener la certeza científica de que él haya realizado el disparo para poder privarse de la vida; por lo tanto, considero, hasta este momento, que científicamente no puede ser comprobable ese hecho de que él haya accionado el arma para quitarse la vida”, informó el investigador privado.

Lea más: Qué se sabe del video donde Octavio Ocaña habría amenazado a otros jugadores durante un partido de futbol

Este señalamiento confirma que la supuesta prueba de que el actor de 22 años tuviera restos de pólvora en sus manos es negativa.

No obstante, muchas personas consideran que la policía no tuvo nada que ver en la muerte del actor y afirman que “Benito” estaba involucrado en malos pasos y tenía un vínculo cercano con el narcotráfico.

La familia Ocaña y los seguidores del artista tendrán que esperar los veredictos finales para conocer el desenlace de este triste caso tiene la atención mediática de todo México.