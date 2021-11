Octavio Ocaña: ¿Su novia fue responsable de su partida? (esto es lo que se sabe)

Conforme han pasado los días, la hermana de Octavio denunció que policía robó una cadena del actor en la escena de la tragedia, se filtraron supuestos mensajes de uno de los acompañantes del actor e incluso, fotos del cuerpo de Octavio en la morgue fueron difundidas.

Recientemente, Nerea Godínez, novia de Octavio, explotó por comentarios en las redes sociales en las que se le vincula con la muerte del actor.

El pasado 30 de octubre, Nerea Godínez compartió una serie de imágenes mediante las cuales despidió al actor Octavio Ocaña. Sin embargo, recientemente reaccionó contra las publicaciones de la cuenta de Instagram @elgatovidente, debido a que la culpa de estar supuestamente involucrada en la muerte del actor.

“No quiero que sigan bombardeando y atacando, este tema con quien sea esta persona, el gato este vidente, ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, me enteré de toda esta información no por la foto que acabo de subir, si no por mi familia, mis amigos que lo vieron”, dijo Nerea.

Agobiada por las acusaciones de un usuario sin identificación, Nerea publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su sentir. “Yo no tuve la culpa de nada, yo no tengo malas amistades… Ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto, yo no pedí que de la nada la gente me empezara a seguir, mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando empezó a ver solicitudes lo hizo público, yo siempre lo tuve público”, dijo Nerea.

Además: Caso Octavio Ocaña: Nuevo video habría captado al actor de “Vecinos” horas antes de su muerte

Debido a recibir señalamientos de forma constante, Nerea Godínez informó que se alejará de las redes sociales y de la prensa.

“Les pido por favor que dejen de compartir lo que dice esta persona que no sé si sea hombre o mujer porque llegó a molestarme, ya lo están subiendo a Facebook, a la página que hicieron ustedes mismos de Justicia para Octavio Ocaña. Mucha gente cree que es cierto. Sé que tengo que ignorar a este tipo de personas, pero ya no puedo quedarme callada”, agregó Nerea

¿Fue responsable de la partida de Octavio Ocaña?

Medios internacionales continúan publicando información referente a Nerea Godínez y Octavio Ocaña. Además, se reveló que MaryFer Centeno, una conocida especialista en lenguaje corporal había analizado a la novia del actor para determinar si es responsable de lo que se le acusa en las plataformas digitales.

De acuerdo con Centeno, luego de analizar el video en el que Nerea Godínez se defiende de las acusaciones, concluyó que la novia del actor es inocente. Además, indicó que Nerea la está pasando muy mal con la partida de Octavio y que sufre con todo lo que se dice sobre ella.