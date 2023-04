“Oí un tronadero”: Eugenio Derbez se sincera y habla en profundidad de su accidente que le provocó fracturas en su hombro

Tras el accidente, el actor no había dado ninguna declaración al respecto del golpe, salvo algunas actualizaciones sobre su estado y las operaciones a las que se iba a someter.

Ahora, por medio de una entrevista en el programa de farándula “Ventaneando”, Eugenio Derbez ha hablado más en profundidad no solo del accidente en sí, sino en todo el proceso de recuperación que pasó.

De acuerdo al actor, los doctores no estaban muy confiados en que volviera la movilidad de su brazo, y que algunas secuelas que le ha dejado el accidente es que no puede mover su extremidad al cien por ciento.

“Estoy con la terapia física pero voy muy bien, ya me dijo el doctor que superé todas sus expectativas pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá y ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso y no me puedo tocar la espalda”, dijo Derbez en la entrevista.

Además, Derbez dijo a los miembros del programa que, al momento de caer mientras jugaba el videojuego de realidad virtual, escuchó un “tronadero”, y dijo que eran los huesos de su hombro que se habían partido en varios pedazos.

“En el instante oí un tronadero, es como si hubiera caído entre ramas secas“, explicó Derbez.

También dijo que la fractura fue tan grave que tuvo que solicitar el apoyo de médicos en el extranjero. “Fui con el doctor de los Dodgers y los Rams, en Los Ángeles“, señaló el comediante.

Al final de la entrevista, Eugenio Derbez dijo que lo único que le importa es que se encuentra mucho mejor, y que todo ese proceso no lo pasó solo sino en compañía de su familia y conocidos.