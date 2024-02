La película dirigida por Christopher Nolan se llevó los máximos honores en los Premios del Sindicato de Actores (SAG), lo que reafirmaría su éxito en los Premios Óscar el próximo 10 de marzo. Este 24 de febrero, Oppenheimer ganó cuatro estatuillas, entre ella la de Mejor elenco.

La 30 edición de los Premios SAG fue la primera entrega de premios de Hollywood que se transmite en directo por Netflix, plataforma con 260 millones de suscriptores, lo que probablemente aumente la audiencia y el prestigio de un evento considerado un importante indicador de cara a los Óscar.

El ambiente era festivo y los miembros de SAG-AFTRA (el sindicato que representa a unos 120 mil artistas, entre ellos estrellas de primera categoría) se congregaron en masa por primera vez desde que en el 2023 consiguieron importantes acuerdos con estudios como Disney y Netflix.

"Es especialmente significativo estar aquí con todos nosotros para esta ocasión, después de pasar por un momento muy difícil con la huelga", dijo el actor Idris Elba al abrir la gala.

"Quiero aprovechar este momento para homenajear y agradecerles a todos ustedes, tanto a los que están aquí como a los que nos ven desde casa, que se han solidarizado y apoyado a SAG-AFTRA", aseguró.

El éxito de "Oppenheimer"

La película sobre el padre de la bomba atómica, que ha sido favorita en esta temporada de premios, triunfó en los SAG 2024, al llevarse los reconocimientos a: Mejor reparto, Mejor actor de reparto, Mejor actor y Mejor actriz de reparto.

Esto podría ser un buen presagio del éxito que pudiera tener en los Premios Óscar el próximo 10 de marzo, ya que en los últimos años películas como Parásitos (2020), CODA (2022) y Todo en todas partes al mismo tiempo (2023), ganaron como Mejor reparto actoral en los SAG y el Óscar a Mejor película.

Esto podría ser un buen presagio del éxito que pudiera tener en los Premios Óscar el próximo 10 de marzo, ya que en los últimos años películas como Parásitos (2020), CODA (2022) y Todo en todas partes al mismo tiempo (2023), ganaron como Mejor reparto actoral en los SAG y el Óscar a Mejor película.

Además, el filme de Christopher Nolan ha ganado importantes recompensas en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los DGA Awards y los British Bafta Awards.

Su trabajo en Oppenheimer le concedió nombrarse en esta ocasión como Mejor actor protagonista a Cillian Murphy y a Robert Downey Jr. como Mejor actor de reparto, quien recibió el premio con una sonrisa en su rostro.

“¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué las cosas parecen ir a mi favor?”, dijo mientras recibía el aplauso de los asistentes. “A diferencia de mis compañeros nominados, nunca me cansaré del sonido de mi propia voz”, agregó.

Ovación para Lily Gladstone

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó en la categoría a Mejor actriz protagónica, en donde competía Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna; Emma Stone por Poor Things, Anette Bening, por Nyad; Carey Mulligan, por Maestro; y Margot Robbie, por Barbie.

Debido a la crítica que recibió su interpretación y los premios que han recibido en esta temporada, las favoritas eran Lily Gladstone y Emma Stone. Sin embargo, la estatuilla se la llevó la protagonista de Los asesinos de la luna y la primera actriz indígena-americana en ser nominada a un Óscar.

Cuando se terminó de escuchar su nombre como ganadora, la multitud estalló en una ovación. Incluso, hasta Emma Stone se puso se pie, sonrió y aplaudió a gusto mientras Gladstone caminaba hacia el escenario para recoger su premio.

#KillersoftheFlowerMoon star Lily Gladstone wins Female Actor in a Leading Role in a Motion Picture at the #SAGAwards pic.twitter.com/IewxUcFzXJ — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024

"Es un regalo poder hacer esto para ganarnos la vida. Traemos empatía a un mundo que la necesita. Sería fácil cerrarnos y dejar de sentir, pero nosotros muy valientemente seguimos sintiendo", dijo Gladstone al recibir el reconocimiento.

Las lágrimas de Pedro Pascal

Pedro Pascal fue la gran sorpresa de la noche al vencer a Kieran Culkin, el ganador de premios como los Emmy o los Globos de Oro, en el apartado de mejor actor de serie de drama por su personaje de Joel en la serie de HBO, The Last of Us.

"Esto está mal por muchas razones, estoy un poco borracho. Muchas gracias, soy parte de este sindicato desde 1999 y esto es un honor (…) Me va a dar un ataque al corazón", dijo conmovido hasta las lágrimas.

Pedro Pascal had us going through all the emotions tonight ❤️ pic.twitter.com/VR76ao0SuG — SAG Awards® (@SAGawards) February 25, 2024

Este es el primer premio que reconoce su trabajo en la historia adaptada del videojuego apocalíptico homónimo. En ceremonias como los Emmy o los Globos de Oro, Pascal había sido derrotado en el mismo apartado por Kieran Culkin, quien interpreta a Roman Roy en el drama familiar de Succession, también de HBO.

El resto de nominados en esta categoría eran Brian Cox (Succession), Matthew Macfadyen (Succession) y (The Morning Show).

Lista de ganadores Premios SAG 2024