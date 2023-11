“Oral”, la canción de Björk y Rosalía que promueve campaña con fines benéficos y lucha por el futuro del planeta

“Los experimentos de Rosalía con el género (del reguetón) y su increíble voz la convertían en una invitada obvia para esta canción”, señaló Björk en un mensaje en X (antes Twitter).

“Me siento honrada de que haya aceptado y de que ella y su equipo cedan su trabajo y todos sus rendimientos a esta batalla”, añadió.

La autora de álbumes como Debut (1993), Post (1995) y Homogenic (1997), que la consagraron como una de las artistas más influyentes y arriesgadas de su generación, revela que su voz en la grabación es la de hace 25 años.

“Creo que hay una elegante resonancia en el hecho de que ambas tengamos la misma edad en la grabación”, destaca la cantante, de 57 años.

i am so happy to announce the release of "oral" a single with @rosalia , tomorrow 21st of november

the profits will all go to stop open net pen fish farming in iceland.

this is a 25 year old song of mine i wrote and programmed inspired by a dancehall beat (the grandmother of… pic.twitter.com/I9FyKGpcVC

— björk (@bjork) November 20, 2023