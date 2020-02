Óscar 2020: Discurso de Brad Pitt incluyó sarcasmo y giro político

Brad Pitt gana con "Once Upon a Time..." su primer Óscar como actor. (Foto Prensa Libre: AFP)

Brad Pitt se llevó el domingo 9 de febrero el Óscar a mejor actor de reparto por su papel en One Upon a Time… in Hollywood, con el que arrasó durante toda la temporada de premios.

Pitt, que ganó su segundo Óscar, el primero en actuación, se impuso a Tom Hanks, Anthony Hopkins y Al Pacino y Joe Pesci.

“Estoy un poco atónito”, dijo, y recordó su llegada a Hollywood, la primera “oportunidad” que le dieron Geena Davis y Ridley Scott en Thelma y Louise (1991), y “todas las personas maravillosas” que conoció hasta One Upon a Time… in Hollywood, la oda a la meca del cine de Quentin Tarantino que le valió el galardón.

Antes de dedicarle el Óscar a sus hijos, “que le dan color a todo lo que hace”, también tuvo palabras de reconocimiento para los dobles, a los que dijo que “es tiempo de darles un poco de amor.

El tinte político

Pitt dio comentario crítico del reciente proceso de destitución del presidente Donald Trump, en el que el mandatario resultó absuelto tras un juicio sin testigos.

“Me dijeron que solo tenía 45 segundos acá arriba, que es más que lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana”, dijo el actor abriendo su discurso con una crítica al juicio político contra el presidente Donald Trump.

