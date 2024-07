Oscar Curi saltó a la fama en redes sociales al compartir videos de sus viajes a países exóticos y probar distintos platillos típicos de estos lugares.

En una de sus publicaciones más populares, se observa al influencer peruano degustando comida callejera de la India, la cual es considerada como la más contaminada en todo el mundo.

Semanas después de que compartiera este video, surgió la noticia de que Oscar Curi, a raíz de problemas de salud generados por esta comida, habría muerto.

“Lamentablemente Oscar Curi y su mamá han fallecido”, fue el mensaje que apareció en las redes sociales del influencer.

No obstante, luego de la polémica generada por su supuesta muerte, el tiktoker nacido en Perú reapareció en redes sociales con un video dirigido a sus cientos de miles de seguidores.

A través de una grabación realizada en Lima, Oscar Curi desmintió su muerte y habló sobre las dificultades que ha atravesado en los últimos meses.

“Volví gente, pero solo para decir unas cosas que han pasado en mi vida últimamente. Es algo privado... no lo puedo compartir con ustedes. Solo quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo, miren, de carne y hueso”, aseguró.

Para finalizar, Oscar Curi indicó que actualmente no quiere hablar sobre la razón por la que se alejó de manera repentina de las redes sociales, la cual habría sido el fallecimiento de su madre, de acuerdo a varios reportes.

"No voy a decir lo que pasó. Yo sé que ustedes imaginan lo que es. Sólo quería decir que no publiquen cosas... Hay gente que dijo que morí en un accidente automovilístico, que morí quemado, que me han secuestrado... Pero nada. Volví para aclarar que no estoy muerto", concluyó el tiktoker peruano.