Óscar Isaac nominado en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

Óscar Isaac, Javier Bardem y Ariana DeBose están entre los nominados en la vigésima octava edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022 (SAG Awards) por sus interpretaciones en “Scenes from a Marriage”, “Being the Ricardos” y “West Side Story”, respectivamente.

El español Javier Bardem opta así al galardón de mejor actor protagonista por su papel en “Being the Ricardos”, y competirá con Benedict Cumberbatch (“The power of the dog”), Andrew Garfield (“Tick, tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The tragedy of Macbeth”) en una entrega que —sujeta a la pandemia— está prevista para el 27 de febrero.

“Being the Ricardos”, de Aaron Sorkin, narra la historia de la pionera intérprete de la televisión Lucille Ball, Nicole Kidman en la película, y su relación en crisis con su marido Desi Armaz, que ha interpretado Javier Bardem.

La actriz, cantante y bailarina hispana Ariana DeBose se encuentra entre las elegidas para alzarse con el premio del Sindicato de Actores a mejor actriz de reparto tras su interpretación de Anita en “West Side Story”, de Steven Spielberg; la adaptación del famoso musical de 1957 que ya triunfó el pasado domingo en la controvertida edición de los Globos de Oro 2022.

Caitriona Balfe (“Belfast”), Cate Blanchett (“Nightmare Alley”), Kirsten Dunst (“The power of the dog”) y Ruth Negga (“Passing”) conforman el resto de nominadas para la categoría de mejor actriz de reparto.

El resto de intérpretes que aspira a alzarse con el premio en esta categoría son: Murray Bartlett (“The white lotus”), Michael Keaton (“Dopesick”), Ewan McGregor (“Halston”) y Evan Peters (“Mare of Easttown”).

Por segundo año consecutivo, las nominaciones para los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (Screen Actor Guild Awards) se celebraron de manera virtual en la cuenta de Instagram de esta asociación que aúna a más de 124.000 compañeros de profesión con derecho a voto, y que en esta ocasión fue presentada por la cantante Vanessa Hudgens y la también actriz hispana Rosario Dawson.

Unos premios que tendrán como mejor actriz protagonista a Jessica Chastain por “The eyes of Tammy Faye”; Olivia Colman, “The lost daughter”; Lady Gaga, “House of Gucci”; Jennifer Hudson, “Respect”; y Nicole Kidman “Being the Ricardos”.

LIMITADO ACENTO LATINO

Estos premios que reconocen las mejores interpretaciones de la pequeña y gran pantalla no han considerado meritorio otros papeles que contaban con opciones a la nominación como el de Penélope Cruz representando a Janis en “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar.

La película y el papel de Cruz se fueron con las manos vacías el pasado domingo en la gala de los Globos de Oro 2022. No obstante, Penélope Cruz se hizo con el galardón a la Mejor Actriz en el Premio de la Sociedad Nacional de Críticos estadounidense.

La actriz latina transgénero Michaela Jaé (MJ) Rodríguez también contaba con posibilidades de nominación por su papel en la serie “POSE”.

Así como Rachel Zegler, que con 20 años ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz por su papel principal de María en “West Side Story”; o la puertorriqueña Rita Moreno por su actuación como Valentina en la misma obra.