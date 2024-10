Otra mujer acusa a “Diddy” Combs de violarla al hablar sobre su implicación en la muerte de Tupac

El rapero Sean 'Diddy' Combs está imputado en un tribunal federal de Nueva York de tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, de los que se declaró no culpable. Combs se enfrenta a más de un centenar de denuncias en las que ha sido acusado de agresión sexual contra hombres, mujeres e incluso contra un menor.

Por su parte, el asesinato de Tupac, que murió tras un tiroteo en 1996, nunca se ha resuelto, pero desde que ocurrió circulan rumores de que Combs pudo haber estado relacionado en el crimen.

La mujer, llamada Ashley Parham, también denuncia a Shane Pearce, un hombre que dice haber conocido en un bar en febrero de 2018, y a Khristina Khorram, jefe de personal del magnate de la música.

Parham alega en su demanda (presentada en un tribunal de California) que mientras estaba con ella, Pearce hizo una llamada por Facetime a Combs, durante la que la mujer insinuó que el músico había estado involucrado en el asesinato del rapero Tupac Shakur. Según la demandante, el magnate escuchó su comentario y le dijo que "pagaría" por ello.

La mujer asegura que un mes después, Combs se presentó en la casa de Pearce en Orinda (California) con un guardaespaldas, un chófer y otras personas, y allí la amenazó con hacerle con un cuchillo "la sonrisa de Glasgow", un corte que va desde las comisuras de la boca hasta las orejas.

A continuación, el rapero presuntamente la violó con el control remoto de un televisor, y posteriormente la drogó para que tanto él como el propio Pearce la violaran en grupo. Además, Parham acusa a Khristina Khorram de amenazarla con enviarla a "cualquier otra parte del mundo" y no volver a ver nunca más a su familia.

En la demanda, Parham añade que denunció la presunta violación al sheriff del condado de Contra Costa (donde se encuentra la ciudad de Orinda) pero que este se limitó a aconsejarle que encontrase "una forma de volver a casa".

Lawyer for new Diddy accuser Ashley Parham explains why her client returned to the alleged rape scene to spend the night after she alleges Diddy raped her with a TV remote as payback for telling him she believed he had something to do with 2Pac's murder.



(🎥 @NewsNation… pic.twitter.com/X4VUMU4hIT